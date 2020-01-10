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Körfez’e yeni toplu taşıma sistemi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Körfez’in alt ve üst yapısını sistemli bir şekilde yenileyeceklerini söyleyen Başkan Büyükanı, “Yeni bir toplu taşıma sistemi üzerinde çalışıyoruz” dedi
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Körfez’de muhtarlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, muhtar buluşmalarındaki bilgi akışına önem verdiğini dile getirdi. Muhtarların tespitleri ve önerilerini dikkatli bir şekilde dinleyen ve Büyükşehir Belediyesi üst yönetimiyle aynı anda istişare eden Başkan Büyükakın, Körfez ilçesi muhtarlarıyla olan buluşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün Körfez ilçemizin kıymetli muhtarlarıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sahada karşılaştıkları eksikliklere ve çözüm yollarına dönük çok önemli istişareler gerçekleştirdik” dedi.

YENİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ

Körfez ilçesinin muhtarlarıyla olan buluşmada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık’ın yanı sıra Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk de hazır bulundu. Körfez ilçesinin alt yapısından üst yapısına kadar her konuda görüş alışverişi yapılan birliktelikte yeni bir toplu taşıma sistemi üzerinde çalışıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Körfez'in altyapı ve üst yapısını sistemli bir şekilde yenileyeceğiz” diyerek muhtarların ve dolayısıyla halkın taleplerine cevap vereceklerini vurguladı.

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