Gölcük’te değişim başlıyor

Gölcük Aylık Olağan Mahalle Muhtarları Toplantısı, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye başkan yardımcıları Şevket Kaba ve Mehmet Uzun, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, belediye daire müdürleri ve yöneticileri ile mahalle muhtarları katılım gösterdi.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Toplantıda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sorunları, hepimizin bulunduğu gruba yazıyorsunuz. Bizler de bu sorunları çözebilmek adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Şehitler Mahallesi’nde hız kesici talebi var. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon’un yetkisi dahilinde. Hız kesici konusu, gerçekten ihtiyaç olacaksa biz de sonuna kadar kovalayacağız. Halıdere sahile şu an 11 tane hız kesici konuldu. Büyükşehir bizlerden rica etti, biz de bunu yaptık” dedi.

MAHALLELİ SORUNLARI SİZLERE İLETİYOR

Başkan Sezer, “İlk toplantıyı yaptığımızda, sizin hem belediye başkanına hem de kaymakama benzediğinizi söylemiştik. Bu anlamda sizin yaptığınız işlerin önemi büyük. Mahalle sakinlerimiz, sorunla karşılaştıklarında direkt olarak sizle iletişime geçiyor. Sizin de bize belirttiğiniz sorunları çözmek adına kapsamlı çalışmalarımız sürüyor. Bu anlamda, kurduğumuz bağın büyük önemi var. 2020 senesinde bir hedefimiz var. Fen İşleri ve Park Bahçeler’de çalışan arkadaşlarımız, sizlerle bir anket yapacak. Sizlere sorulacak sorulara verilen cevaplar noktasında yapılacak işleri, planlama ve bütçe dahilinde oluşturacağız” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE DEĞİŞİM BAŞLAYACAK

Başkan Sezer, “2019 senesinde özellikle köyler konusunda önemli işler yaptık. Biriken sorunların çoğunu yerine getirdik. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin bitmesi ve önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün başlaması ile değişimin ciddi şekilde yapıldığını siz de göreceksiniz. Millet bahçesinin projesi çizildi. Bizler de park ve yol gibi eksik olan çalışmaları tamamlayacağız. Vatandaşımızın

ayağını çamurdan kurtarmak, kaldırımda düzgün bir şekilde yürümeyi sağlamak, araç ile asfaltta gidildiği zaman çukur olmadan ilerlemeyi sağlamak amacındayız” dedi.