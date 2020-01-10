Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:29 TSİ- Gündem G: Bugün 16:31 TSİ

Gölcük’te değişim başlıyor

Gölcük’te 2020’nin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin bitmesi ve önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün başlaması ile değişimin ciddi şekilde yapıldığını siz de göreceksiniz” dedi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Aylık Olağan Mahalle Muhtarları Toplantısı, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye başkan yardımcıları Şevket Kaba ve Mehmet Uzun, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, belediye daire müdürleri ve yöneticileri ile mahalle muhtarları katılım gösterdi. 

 SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Toplantıda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sorunları, hepimizin bulunduğu gruba yazıyorsunuz. Bizler de bu sorunları çözebilmek adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Şehitler Mahallesi’nde hız kesici talebi var. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon’un yetkisi dahilinde. Hız kesici konusu, gerçekten ihtiyaç olacaksa biz de sonuna kadar kovalayacağız. Halıdere sahile şu an 11 tane hız kesici konuldu.  Büyükşehir bizlerden rica etti, biz de bunu yaptık” dedi.

MAHALLELİ SORUNLARI SİZLERE İLETİYOR

Başkan Sezer, “İlk toplantıyı yaptığımızda, sizin hem belediye başkanına hem de kaymakama benzediğinizi söylemiştik. Bu anlamda sizin yaptığınız işlerin önemi büyük. Mahalle sakinlerimiz, sorunla karşılaştıklarında direkt olarak sizle iletişime geçiyor. Sizin de bize belirttiğiniz sorunları çözmek adına kapsamlı çalışmalarımız sürüyor. Bu anlamda, kurduğumuz bağın büyük önemi var. 2020 senesinde bir hedefimiz var. Fen İşleri ve Park Bahçeler’de çalışan arkadaşlarımız, sizlerle bir anket yapacak. Sizlere sorulacak sorulara verilen cevaplar noktasında yapılacak işleri, planlama ve bütçe dahilinde oluşturacağız” dedi.

 KENTSEL DÖNÜŞÜMLE DEĞİŞİM BAŞLAYACAK

Başkan Sezer, “2019 senesinde özellikle köyler konusunda önemli işler yaptık. Biriken sorunların çoğunu yerine getirdik. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin bitmesi ve önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün başlaması ile değişimin ciddi şekilde yapıldığını siz de göreceksiniz. Millet bahçesinin projesi çizildi. Bizler de park ve yol gibi eksik olan çalışmaları tamamlayacağız. Vatandaşımızın
ayağını çamurdan kurtarmak, kaldırımda düzgün bir şekilde yürümeyi sağlamak, araç ile asfaltta gidildiği zaman çukur olmadan ilerlemeyi sağlamak amacındayız” dedi. 

Bugün 16:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12 yıllık faili meçhul cinayette 4 şüpheli tutuklandı mask
12 yıllık faili meçhul cinayette 4 şüpheli tutuklandı
5 bin işçi için kritik gün! mask
5 bin işçi için kritik gün!
Özel Öğrenci Yurtları: Yurt fiyatları stabil hale getirilmeli mask
Özel Öğrenci Yurtları: Yurt fiyatları stabil hale getirilmeli
Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek! mask
Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek!
Kamyoncular, Ellibeş’e dosya sundu mask
Kamyoncular, Ellibeş’e dosya sundu
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı mask
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı mask
Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı
Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL