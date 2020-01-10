Başkan Büyükakın, İstasyon Camii’nde inceleme yaptı

Kartepe Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve diğer yetkililerin katıldığı incelemede Başkan Büyükakın’a cami cemaati ve bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yakışır bir caminin hizmet vereceğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda dini vecibelerini yerine getirmede bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Yetkililerden inşaat çalışması hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, projenin bitmesiyle birlikte bölgede ihtiyaç duyulan KOMEK, KARMEK, kütüphane ve muhtarlık hizmetlerinin vatandaşla buluşacağını açıkladı. İstasyon Camisi’ndeki incelemeye gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar verdiği destekler için teşekkür ederken, Başkan Büyükakın’a da görevinde başarılar dilediler.