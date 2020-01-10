Şener Söğüt’ten 2020 müjdeleri

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve Basın Yayın Müdürü Bülent Özdal, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Kahvaltı eşliğinde yaptığımız sohbette Başkan Söğüt, Körfezlilere birçok müjde verdi. İşte o müjdelerin bazıları; Hereke Kalesi turizme açılacak, Mimar Sinan Mahallesi’ne kent meydanı yapılacak. Yarımca Sahili sosyal tesisi bahara kadar açılacak. Hereke sahilleri yeniden düzenlenecek. İlimtepe yolunda devasa bir Millet Bahçesi yapılacak. Körfez MYO’nun nüfusu 2 binden 6 bine çıkacak ve yeni yurt binası yapılacak.

BARBAROS MAHALLESİ İÇİN YER BELİRLENDİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Barbaros Mahallesi’nin taşınması için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Kesinlikle bu mahalleyi buradan taşıyacağız. Bir bölge belirlendi. Burayı hazineden istedik. Kentsel dönüşüm alanları için, hazine bu tür yerleri veriyor. Bu alan, Derince Yenikent sınırında, MİMAŞ’ın üst kısmında. Dağın eteğinde. Yeri çok güzel ve gelişen bir bölge.

“HURDACILAR KALKACAK”

Bu bölgede hurdacılar var. Burası kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi tebligatları gönderdi. Zaten alan kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi. Yakında burası da kaldırılacak. Öncelikle yerin hazine tarafından tahsis edildikten sonra proje çizimi başlayacak. Ardından Kent Konut mu, TOKİ mi, yoksa müteahhit mi yapacak, o belirlenecek. Malum kent konutta bundan sonra sosyal konuta ağırlık verecek. Kente katkı sunacak.

“EVE EV VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Zaten bizde tespiti var, tek tek vatandaşlarla oturulup konuşulacak. Vatandaşla mutabakat sürecine gidilecek. Bunlar zaman alan işler. Hedefimiz vatandaşa bire bir ev vermek. Amacımız bu. Umarız bu hedefi de tuttururuz. Öyle tahmin ediyorum ki, bir yıl sonra bu işin ayakları yere basar. 15 yıldır devam eden bir kangren bu olay. Bu bizim birinci derecede önemsediğimiz bir olay ve bu konuyu Cumhurbaşkanına da ilettik ve kendisi de önemsiyor bu konuyu” dedi.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TAŞINABİLİR

Küçük sanayi sitesinin de o bölgeye taşınabileceğini söyleyen Söğüt, “Küçük sanayi sitesini de buralara taşımayı arzu ediyoruz. Yapabilirsek, Samsun Mahallesi’ne sanayi sitesini taşıyabiliriz. Tabii mahalle taşındıktan sonra arsaların birleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Bu alan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak görünüyor” dedi.

HEREKE KALESİNE YENİ TESİSLER

Hereke Kalesi’ne yeni tesislerin yapılacağı müjdesini de veren Söğüt, “Hereke kalesinin iç peyzajı yapılacak. Tarihi derinliği ortaya çıkartacak. Sanatsal ve kültürel alanlar yapılacak. Bir kafe işletilecek. Proje aşamasındayız. Acele etmiyoruz. Proje içimize tam otursun istiyoruz. Kalenin alt kısmında bir yer var, otopark olarak düşünüyoruz. Önce otopark olayını çözmeliyiz. Otoparktan kaleye bir asansör yapacağız ve kalenin tamamı ışıklandırılacak. Kısacası Hereke Kalesi turizme açılacak. Burada Hereke Halısı dokuması ve hediyelik eşya satışları da yapılacak.

YARIMCA SOSYAL TESİSLERİ AÇILACAK

Yarımca Sahili’nde kirada olan bir yerimiz vardı. Burayı yeniden elden geçiriyoruz. Burayı, Tütünçiftlik Sahili’ndeki gibi belediyenin işleteceği bir tesis olarak kullanacağız. Vatandaşın böyle bir talebi bulunuyordu. Vatandaşın ucuza çay içip yemek yiyebileceği bir mekân haline gelecek. İki aya kadar tadilatı bitecek ve bahara doğru açacağız.

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Yarımca’dan İlimtepe’ye çıkışta Orman Bakanlığı’na ait bir yer var. Burayı kiraladık. 350 dönümlük bir alan. Yılda 100 bin TL kira ödüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı proje taslağını hazırladı. Bakanlık marifetiyle büyük bir millet bahçesi yapılacak. Burada insanların konaklayacağı bungalov evlerden tutun da, macera parkına, izcilik kampı, çeşitli aktivitelerin olduğu, çim kızakların olduğu seyir teraslarının olduğu tesisler olacak. Bu dönem içerisinde inşallah tamamlayacağız. Tam da TOKİ’nin konutlarına yakın bir bölgede.

ÜNİVERSİTE 6 BİN E ULAŞACAK

Ulaştırma ve Lojistik Okulu gelecek. İlk etapta önümüzdeki dönem 6-7 bölümlü bir MYO yapılacak. Toplamda 4 bin öğrencili bir merkez haline gelecek. Sonraki yıl 4 yıllık Ulaştırma ve Lojistik bölümü açılacak. Onunla birlikte 6 bin öğrenci kapasiteli bir merkezimiz olacak. Şu an hazırlık sınıfına giden 2 bin öğrencimiz bulunuyor. Yurtla ilgili de taleplerimiz oldu. Kredi Yurtlar Kurumu’ndan yurt talebi yapılacak. MYO’nun hemen yanında bir arazimiz var, 2020 yılında amfi şeklinde bir üniversite binası yapacağız. Nuh Çimento’nun katkılarıyla olacak.

MİMARSİNAN MEYDAN PROJESİ

Yarımca Mimarsinan Mahallesi’nde bir kent meydanı projemiz var. Bu proje de Mimar Sinan Camii’nin yan tarafında yapılacak. Burada işgalci olan yerleri yıktık, temizliğini yaptık. Altı otopark üstü meydan haline gelecek. Cami’nin önünü de açmış olacağız. Tıpkı Fevziye Camii’nin önü gibi olacak. Spor tesislerine ve yeni parklara ihtiyacı olan mahallelerimiz var. Buralara sıfırdan yeni parklar ve spor tesisleri yapacağız. Kaşkaldere’ye paralel, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan bir yol yapılacak. Büyükşehir programına aldı. İlimtepe duble yoluna başlanacak. Bilindiği üzere İlimtepe yolu üzerine TOKİ tarafından1500 yeni konut yapılacak.

HEREKE SAHİLLERİ

Hereke’de sahil düzenlemesini yeniden yapacağız. Marinanın olduğu bölgeyle ilgili yen bir projemiz var. O alanları da düzenledikten sonra güzel restaurantlar da ortayla çıkacak. Biraz çalışmamız lazım . Hereke’de halıcılığın hak ettiği yere gelmesi için bir yol haritası belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız da bu konuya eğilmemizi istedi. Burada halıyı biraz daha tanıtacağız. Alt yapıyı hazırladıktan sonra TURSAB’ı davet edeceğiz. Turistleri bölgeye çekeceğiz” dedi.

ÇALIŞAN SAYISI DÜŞÜYOR

“30 kişi emekli ettik şimdi bir 30 kişi daha emekliye ayrılıyor” diyen Söğüt, “Toplamda 60’a yakın emeklimiz olacak. Toplam sayımız 911 kişiydik. Şu an 870, yeni emeklilerle 840’lara kadar geleceğiz. Cari borcumuz iyice azaldı. 10-15 milyon civarında bir borcumuz kaldı. Çok şükür sıkıntıda yaşamadık. Yapılan projelerin ödemeleri vardı, onları da bitirdik. Hereke Kalesi’nin ödemesi de bitti. Kimseyi mağdur etmedik. Tapuları millete devrettik. Geçici kabulünü yapmıştık. Artık vatandaş faaliyete geçebilir. Ofis katlarının yüzde 90’ı satıldı zaten. Kalan işyerlerinin de satışı devam ediyor. Yönetim planını kuruyoruz. Bina aktif bir hale geldi.

ÇÖP KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME

Çök konusunda her gün bir ekibimiz okullarda çöple ilgili eğitim veriyor. Sahada da çöp toplama işlekleri yapılıyor. Körfez’de bu konuyla ilgili bilinci gençlere aşılıyoruz. Kat etmemiz gereken ciddi bir mesafemiz var. Yeni depolama alanıyla ilgili Körfez’de yapılması konusunda net bir bilgi gelmedi. Ama bu tesis ilimizde bir yerlere yapılacak. Belediye olarak, kendi çöpümüzü kendimiz topluyoruz. Kendi araçlarımız ve çalışanlarımızla. Bir problemimiz de yok.

EN BÜYÜK ZENGİNLİK…

Bu görevler geçici, ister beş yıl yap ister on yıl yap. Önemli olan ardından hoş bir seda bırakmaktır. Makam hırsı kötü bir hırstır. İnsana yanlış yaptırır. Çok hırslanmadan doğru bildiğin yolda ilerleyeceksin. Mevlam neyi nasip ederse ona kanaat getireceksin. En büyük zenginlik kanaat etmektir” dedi.