Lastik-İş Sendikası ile Brisa Bridgestone, Sabancı, Prometeon Türkiye ve Pirelli arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri, dün Trpy By Wyndham Otel’de yapıldı. Görüşmelere Lastik- İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri ve şube yöneticilerinin yanı sıra Prometeon Türkiye’yi temsilen İnsan Kaynakları Müdürü Ayça İnaltekin, İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Brisa Bridgestone temsilen Genel Müdür Danışmanı Uğurtan Doğan, İnsan Kaynakları Direktörü Nilgün Özkan, İnsan Kaynakları Uzmanı Murat Şahin katıldı.

“ESNEK MODEL İÇİNDE OLMAYACAĞIZ”

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, “Görüşmeler sonucunda 10 madde geçti. Goodyear’a oranla yaklaşık yarım saat Dünya ve Türkiye noktasındaki genel değerlendirmelerini sundular. Önemli olan maddelerde önümüzdeki haftalarda yapılacak olan ve bizim önemsediğimiz eşit işe eşit ücret, yeni işe giren işçinin ücreti ve izinler dahil olmak üzere her iki masadan da net bilgiler görmedik. Biz asla esnek çalışma modeline, satın alma gücümüzü kaybedecek bir yapılanma içinde olmayacağımızı ifade ettik” dedi.

“BU YOLA BAŞIMIZI KOYDUK”

“Bu grup daha sistemli ve konulara hakim bir şekilde masaya oturdu” diyen Sarı, “Grubun maliyetler konusunda ki eleştirilerini kabul etmesek bile derslerine çok iyi çalıştıklarını söyleyebiliriz. Talepleri esnek çalışma ve maliyetlerin düşük olmasıdır. Destek hizmetlerindeki arkadaşlarımızın durumları ile ilgili önümüzdeki günlerde net bilgileri alacağız. Bu konuda olumsuz bir tavır içerisindeler. Bizde kesinlikle geri adım yok. Bu yola başımızı koyduk. Kazanılmış haklarımızı savunacağız. Kazanılmış hakları ben almadım ki ben tutup da vereyim” dedi.

13 OCAK’TA GOODYEAR’LA GÖRÜŞME

Satın alma gücümüzü koruyacağız diyen Sarı, “Nasıl gelirse gelsinler. Bu bir müzakere masasıdır. Karşılıklı bir şekilde tartışacağız. Her ne kadar kavga kelimesini kullanmak istemesek de gerekirse kavga da edeceğiz. Tabanın bizden beklediği haklarını en iyi şekilde korumaktır. Goodyear görüşmemiz 13 Ocak Pazartesi günü olacak. 22 Ocak Çarşamba diğer görüşmemiz aynı saatte olacak” dedi.