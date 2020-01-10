Başkan Aygün: Çenesuyu büyümeye devam edecek

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde pazarlama ağı genişleyen ve sadece ülke genelinde değil, yurt dışında da önemli bir noktaya ulaşan Çenesuyu A.Ş., ilçenin doğal hazinesi niteliğinde. Yaptığı üretimle ülke ekonomisine de önemli oranda katkı sunan Çenesuyu, Başkan Aygün’ün girişimleri sonucu başkent Ankara’daki kamu kurumları nezdinde de büyük rağbet görüyor.

AYGÜN’DEN İNCELEMELER

Başkan Aygün, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar, Adnan Pala, Abbas Bayrak, Belediye Meclis Üyesi Bahattin Çelik ve Çenesuyu yetkilileri ile birlikte dolum tesisleri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çenesuyu'nun pazarlama ağını daha da genişletmek için çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Aygün, “Yapımını planladığımız depolama alanı ve ek bina inşaatıyla birlikte Çenesuyu büyümeye devam edecek” dedi.