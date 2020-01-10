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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 2, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,5 gerilerken, ihracat ve ithalat miktar endekslerinde artış oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019'a ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, söz konusu ayda 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,5, yakıtlarda yüzde 8,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 düştü. İthalat birim değer endeksi, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı. Endeks 2018'in aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,9, yakıtlarda 13,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 geriledi.

MİKTAR BAZINDA ENDEKSLER

İhracat miktar endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 yükseldi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3 azalırken, yakıtlarda yüzde 106,7 arttı, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise değişim görülmedi. İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 17,4 artış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,5, yakıtlarda yüzde 13,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,8 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,2 arttı.

TAKVİM ETKİLERİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2019'da 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 azalarak Kasım 2019'da 167,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2018'de 171,2 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 2 artarak Kasım 2019'da 174,7 olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayında 127,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,8 artarak Kasım 2019'da 131,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2018'de 109,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 20,4 artarak, geçen yılın aynı ayında 132,2 olarak kayıtlara geçti. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2018'de 99,7 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 4,9 puan artarak geçen yılın aynı ayında 104,6'ya yükseldi.

Bugün 16:41 TSİ - Ekonomi

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