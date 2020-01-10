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Esas Holding’de devir teslim yapıldı

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Emine Sabancı Kamışlı Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.
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Esas Holding yeni yönetim kurulu belirlendi. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Emine Sabancı Kamışlı Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu. Esas Holding yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Erhan Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu, Kerem Kamışlı, Ahmet Bozer ve Çağatay Özdoğru. Yönetim Kurulu üyesi olan Çağatay Özdoğru ise CEO’luk görevine devam edecek.

GURUR VERİCİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, şunları söyledi: “Bu görev çok önemli ve gurur verici benim için. 19 yılda Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı liderliğinde pek çok başarıya imza attık. Bundan sonra da ülkemiz ve grubumuz için daha iyisini yapmak üzere var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki dönemde de Esas Holding’in değerleri olan aile olmak, güvenilirlik, sorumlu vatandaşlık, girişimcilik, çeviklik ve bağımsız düşünüp birlikte karar alma olgusu bizlere kılavuz olmaya devam edecek.”

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