Sarıbay: Hükümet yeni yasayla nakliyecilere çile çektiriyor

Ziyaretlerinde, sıkıntılarını anlatan Zeki Batu ve yönetimini ağırlayan CHP İl Bakanı Cengiz Sarıbay’, “Köprüsünden tutun, mazotundan tutun, sigortası, SGK primleri, kasko primleri gibi çok gider var. Bakım maliyetleri, lastik maliyetleri çok yüksek. Sonuç itibarı ile 2018 gibi 2019 yılı da nakliyeci için çok ağır geçti” diyen Başkan Sarıbay; “Mazota gelen zamlar, K Belgesi, R belgesi, köprü geçişlerinin yüksek olması, hayat pahalılığı yetmezmiş gibi şimdi de ağır ekonomik krizde hayata tutunma mücadelesi veren kamyoncu esnafının sorumlulukları üzerine yüklenen ağır şartların dayanılmaz bir hal aldığına tanık oluyoruz. Yeni yasalarla kamyoncuların yüklerine yük eklediler. Yeni yasa ile kamyon şoförleri akıllı telefon kullanacak, e-fatura kesecek, anında bakanlığa yükünü bildirecekler. Kimse demiyor ki ‘Saatlerce direksiyon başındaki adam bir de bunu nasıl yapsın?’ diye. Çilekeş kamyoncu yük değil, dert taşıyor ama yetkililer bunu görmezden geliyorlar” dedi.

“ESNAFIMIZ MUM GİBİ ERİYOR AMA…”

Kamyoncu esnafının sorunlarını dinleyen İl Başkanı Sarıbay; “Her geçen gün artan maliyetlerle mum gibi eriyen kamyoncu esnafının ton başına kilometre fiyat tarifesi bile yokken böylesi modern, ancak altyapısı bile olmayan bazı şartların getirilmesi normal telefon bile kullanmasını bilmeyen ya da vakti olmayan kamyonculara adeta çile yaşatacaktır. Adeta her gün artan mazot ve bakım onarım giderleri karşısında yeni getirilen zorlamalar yüzünden, ‘Altta kalanın canı çıksın’ misali kamyoncu esnafı işsiz kalacak. Yıllardır var olma savaşı vermekte olan Nakliyecilerin sıkıntılarını görmezden geliyorlar” dedi. “Arkadaşlarımız kısa sürede konuyu meclise taşıyarak çözüm arayacaklar. Her zaman yanınızdayız” diyen Sarıbay, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecekken yapılan eylemlerle 6 ay daha süre uzatımına giden yeni yasanın uygulanabilir olmadığını söyledi.