İYİ Parti Kartepe, 50 çocuğu giydirdi

Parti üyelerinden toplanan yardımlar ve İstasyon Mahallesi’nde faaliyet gösteren ERVA Giyim Mağazası’nın da fiyat desteği sayesinde satın alınan bot, mont ve okul kıyafetlerini parti binasından, öğrencilere teslim edilmek üzere kampanyanın koordinasyonunu sağlayan ilçe yöneticisi Yasin Şahin'e teslim edildi. İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel; " İYİ Parti Kartepe ailesi olarak bir süredir toplumsal meseleler ile ilgili farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Tabii ki süreç içerisinde sahada bir çok farklı toplumsal yara ile karşılaşıyoruz. Bizlere gelen bilgiler doğrultusunda yaptığımız araştırmalarda gördük ki Kartepe'miz de ayağında ayakkabısı, sırtında giyecek hırkası dahi olmayan çocuklarımız var.

İYİLİK PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR

Bizler de bu sefer farkındalığı somut bir çalışma ile oluşturmak istedik. Kendi imkanlarımız ile acil ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz 50 çocuğumuzun bedenlerini aldıktan sonra, hızlıca eksikliklerini gidererek kendilerine bugün itibarıyla tespit ettik. Buradan tüm siyasi partilerimize, belediyemize ve yardımseverlere sesleniyorum. Buyrun hep birlikte bir araya gelelim, Kartepe'de 1000 evladımızı tespit edelim. Giyim ve kırtasiye gibi ne eksiklikleri varsa elbirliği ile tamamlayalım. Unutmayalım iyilik de, mutluluk da paylaştıkça çoğalır." dedi.