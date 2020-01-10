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KİHMED’li hanımlarda bayrak değişimi

Uzun yıllar KİHMED hanımlar komisyonunda başarılı hizmetler yapan Müzeyyen Ocaklı görevini yeni dönemde Neslihan Gülçebi’ye devretti
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Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nin ekim ayında ‘Ehliyet ve Liyakat’ sloganıyla gerçekleştirdiği kongresinde 50 kişilik yeni yönetim belirlenmişti. 15. Genel Kurul’dan sonra Hanım Komisyonu’ndaki görev değişikliğinin de gerçekleşmesiyle, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği İcra Kurulu netleşti. Eski başkan Müzeyyen Ocaklı görevini yeni dönemde Neslihan Gülçebi’ye devretti.

KİHMED’İN 15. DÖNEM İCRA KURULU KOMİSYON VE BAŞKANLARI

Yönetim Kurulu Başkanı: Ali KÜÇÜKKESKİN

Başkan Vekili: Mahmut KILDİZE

Sekreteryası: Fatih SOLAKOĞLU

Basın-Yayın Tanıtım Başkanı: Naci KAZAK

Eğitim ve Kültür  Kom. Başkanı: Kasım YILDIRIM

Gençlik Komisyonu Başkanı: Refik GÖGERÇİN 

Halkla İlişkiler Kom. Başkanı: Ercan TEZCAN

Mali İşler Kom. Başkanı: Mehmet ERENOĞLU

Mezunlar ile İlişkiler: Selçuk ÇALIK

Müesseseler Komisyonu: Mehmet ŞİŞMAN

Okul Aile Birlikleri: Yunus Emre YILMAZ

Öğretmen Komisyonu: Selim FINDIK

Spor Komisyonu: Resul TEMEL

Teşkilat Komisyonu: İbrahim YILMAZ

Hanımlar Komisyonu Başkanı: Neslihan Gülçebi

 

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