KİHMED’li hanımlarda bayrak değişimi

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nin ekim ayında ‘Ehliyet ve Liyakat’ sloganıyla gerçekleştirdiği kongresinde 50 kişilik yeni yönetim belirlenmişti. 15. Genel Kurul’dan sonra Hanım Komisyonu’ndaki görev değişikliğinin de gerçekleşmesiyle, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği İcra Kurulu netleşti. Eski başkan Müzeyyen Ocaklı görevini yeni dönemde Neslihan Gülçebi’ye devretti.
KİHMED’İN 15. DÖNEM İCRA KURULU KOMİSYON VE BAŞKANLARI
Yönetim Kurulu Başkanı: Ali KÜÇÜKKESKİN
Başkan Vekili: Mahmut KILDİZE
Sekreteryası: Fatih SOLAKOĞLU
Basın-Yayın Tanıtım Başkanı: Naci KAZAK
Eğitim ve Kültür Kom. Başkanı: Kasım YILDIRIM
Gençlik Komisyonu Başkanı: Refik GÖGERÇİN
Halkla İlişkiler Kom. Başkanı: Ercan TEZCAN
Mali İşler Kom. Başkanı: Mehmet ERENOĞLU
Mezunlar ile İlişkiler: Selçuk ÇALIK
Müesseseler Komisyonu: Mehmet ŞİŞMAN
Okul Aile Birlikleri: Yunus Emre YILMAZ
Öğretmen Komisyonu: Selim FINDIK
Spor Komisyonu: Resul TEMEL
Teşkilat Komisyonu: İbrahim YILMAZ
Hanımlar Komisyonu Başkanı: Neslihan Gülçebi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz