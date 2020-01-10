Kızılay, Fikret Gürel ve yönetimini kutladı

Ziyarette CHP İlçe Başkanı Gürel’e ve yönetimine tebriklerini ileten Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış, burada yaptığı kısa konuşmada, ‘’Kızılay Gölcük Şubesi olarak ziyaretimizde sizi gerçekleştirdiğiniz kongrenizde yeniden başkanlığa seçilmenizden ötürü tebrik etmek istedik. Yeni döneminizde size ve yönetiminize başarılar diliyoruz. Bizler Kızılay olarak hiçbir parti ayrımı gözetmiyoruz. Çünkü kurumumuz siyaset üstü bir kurumdur” dedi.

TÜM ÖNERİLERE AÇIĞIZ

CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ise ziyaret için Kızılay yönetimine teşekkür ederek, “Sayın Başkanın konuşmaları çok önemli. Bizler bu yüzden Kızılay’ın çalışmalarını önemsiyoruz. Kızılay ülkemiz için çok önemli. Yeni dönemde arkadaşlarımla beraber Gölcük’ün sorunlarına daha sık eğilerek halkımızın taleplerini dile getireceğiz. Bu anlamda parti ayrımı gözetmeksizin Gölcük halkı yararına olacak tüm proje ve önerilere açık olduğumuzu beyan ederken yapılan hataların takipçisi olacağımızı belirtmek isterim” dedi.