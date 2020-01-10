Saadet Gölcük’ten, Gürel’e hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette konuşan CHP ilçe başkanı Fikret Gürel; “Biz önceki hafta başarılı bir şekilde kongremizi tamamladık. Bundan sonra üzerimize düşen görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ederiz. Bizim amacımız öncelikle yaşadığımız bu coğrafyada en iyi bir şekilde hizmet vermektir” dedi. Ardından konuşan Saadet Partisi ilçe Başkanı Yaşar İsmail Yıldız; “Tabii ki hepimizin amacı yaşadığımız bölgeye hizmet vermektir. Biz her ne kadar muhalefetsek de, Gölcük için yapıcı olarak hep bir araya gelmesini çok iyi biliriz. Amacımız Gölcük'e katkı sağlamaktır. Bir kez daha yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.