Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:47 TSİ- Gündem G: Bugün 16:49 TSİ

“Kartepe balı markalaşmalı”

Kartepe Belediye Başkanı Av.Mustafa Kocaman, “Kartepe balımızın markalaşması noktasında üreticilerimize üzerimize düşen desteği vereceğiz” dedi
mask

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Türkiye Bal Üreticiler Birliği Başkanı Yalçın Sezer, Kartepe Bal Üreticiler Birliği Başkanı Hayri Turoğlu, birlik ve yönetimin kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Başkan Kocaman toplantıda Kartepe’de bal üretimi hakkında bilgi alırken, istişarelerde bulundu.  Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kocaman “Kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kartepemizde herkesin birbirinden haberi olmalıdır. İlçemizde ticari hayatın gelişmesi noktasında elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

KARTEPE BALI MARKALAŞMALI

Kocaman, “ Kartepemizden çıkan markalaşması olan bir ürünümüz bulunmuyor bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ayvamız elbette var ama mevsimsel ve dönemseldir. Kartepe balımızın markalaşması noktasında üreticilerimize üzerimize düşen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı. İstişare toplantısında söz alan Türkiye Bal Üreticiler Birliği Başkanı Yalçın Sezer “Dünyanın önde gelen arıcılık ve bal paydaşlarının yer aldığı etkinliklerden biri olan İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali’nde bir araya geleceğiz. Kartepe’den de üreticilerin orada yer alması markanın oluşmasında önemli katkı verecektir” şeklinde konuştu.

Bugün 16:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son anket sonuçları açıklandı... MHP seçmeni de istemiyor mask
Son anket sonuçları açıklandı... MHP seçmeni de istemiyor
Ünlü kozmetik devi iflas etti! mask
Ünlü kozmetik devi iflas etti!
5 bin işçi için kritik gün! mask
5 bin işçi için kritik gün!
Özel Öğrenci Yurtları: Yurt fiyatları stabil hale getirilmeli mask
Özel Öğrenci Yurtları: Yurt fiyatları stabil hale getirilmeli
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı mask
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı
Kamyoncular, Ellibeş’e dosya sundu mask
Kamyoncular, Ellibeş’e dosya sundu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı mask
Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı
Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL