“Kartepe balı markalaşmalı”

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Türkiye Bal Üreticiler Birliği Başkanı Yalçın Sezer, Kartepe Bal Üreticiler Birliği Başkanı Hayri Turoğlu, birlik ve yönetimin kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Başkan Kocaman toplantıda Kartepe’de bal üretimi hakkında bilgi alırken, istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kocaman “Kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kartepemizde herkesin birbirinden haberi olmalıdır. İlçemizde ticari hayatın gelişmesi noktasında elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

KARTEPE BALI MARKALAŞMALI

Kocaman, “ Kartepemizden çıkan markalaşması olan bir ürünümüz bulunmuyor bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ayvamız elbette var ama mevsimsel ve dönemseldir. Kartepe balımızın markalaşması noktasında üreticilerimize üzerimize düşen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı. İstişare toplantısında söz alan Türkiye Bal Üreticiler Birliği Başkanı Yalçın Sezer “Dünyanın önde gelen arıcılık ve bal paydaşlarının yer aldığı etkinliklerden biri olan İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali’nde bir araya geleceğiz. Kartepe’den de üreticilerin orada yer alması markanın oluşmasında önemli katkı verecektir” şeklinde konuştu.