Nevnihal Erdoğan, İzmit’in tarihi binalarını anlattı

İzmit Tarih Koridoru Derneği'nin ''bu şehirde bir hikaye yazılacaksa o hikayeyi biz yazacağız'' diyerek başlangıç verdiği Tarih Sohbetlerinin ikincisi Mimarlar Odası Taş Bina'da gerçekleşti. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan'ın ''İzmit'in Tarihi Binaları'' başlıklı bir sohbet gerçekleştirdiği programa, İzmit Belediyesi Meclis üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Şener İnce, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Vedat Yoldaş, Tarihçi-Yazar Volkan Şenel, Gazeteciler Orhan Balcı ve Veysel Kavrayan ile dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SORULARI YANITLADI

Prof. Erdoğan, gerçekleştirdiği sohbette İzmit'in tarihi yapıları olan Kasr-ı Hümayün, Sırrı Paşa Konağı, Saatçi Ali Efendi Konağı, Soydan Konak, Yeşil Konak ve Kemal Amca'nın Evi gibi binalar hakkında bilgiler verirken, yapıların mimari özellikleri hakkında dinleyicilere önemli bilgiler aktardı. Sunum sonunda Prof. Erdoğan, izleyicilerin sorularını yanıtladı. Program sonunda İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan ve dernek yönetiminin çok değerli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve tarih sohbetlerinin devamlılığının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Erdoğan'a dernek başkanı Nuket Özcan hediyesini takdim etti.