Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:49 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:51 TSİ

Nevnihal Erdoğan, İzmit’in tarihi binalarını anlattı

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan'ın 'İzmit'in Tarihi Binaları hakkında bilgi verdi
mask

İzmit Tarih Koridoru Derneği'nin ''bu şehirde bir hikaye yazılacaksa o hikayeyi biz yazacağız'' diyerek başlangıç verdiği Tarih Sohbetlerinin ikincisi Mimarlar Odası Taş Bina'da gerçekleşti. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan'ın ''İzmit'in Tarihi Binaları'' başlıklı bir sohbet gerçekleştirdiği programa, İzmit Belediyesi Meclis üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Şener İnce, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Vedat Yoldaş, Tarihçi-Yazar Volkan Şenel, Gazeteciler Orhan Balcı ve Veysel Kavrayan ile dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SORULARI YANITLADI

Prof. Erdoğan, gerçekleştirdiği sohbette İzmit'in tarihi yapıları olan Kasr-ı Hümayün, Sırrı Paşa Konağı, Saatçi Ali Efendi Konağı, Soydan Konak, Yeşil Konak ve Kemal Amca'nın Evi gibi binalar hakkında bilgiler verirken, yapıların mimari özellikleri hakkında dinleyicilere önemli bilgiler aktardı. Sunum sonunda Prof. Erdoğan, izleyicilerin sorularını yanıtladı. Program sonunda İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan ve dernek yönetiminin çok değerli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve tarih sohbetlerinin devamlılığının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Erdoğan'a dernek başkanı Nuket Özcan hediyesini takdim etti.            

Bugün 16:49 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bahane Plus yenilendi! mask
Bahane Plus yenilendi!
41 Burda gazeteciler gününü kutladı mask
41 Burda gazeteciler gününü kutladı
Hyundai Assan’da yeni yıl heyecanı mask
Hyundai Assan’da yeni yıl heyecanı
1 yılda 200 aile köye dönüş yaptı mask
1 yılda 200 aile köye dönüş yaptı
Hyundai’de, test günleri başlıyor mask
Hyundai’de, test günleri başlıyor
Tiyatro Biz, CmS Menajerlik’te mask
Tiyatro Biz, CmS Menajerlik’te
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı mask
Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı
Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL