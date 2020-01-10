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İzmit’te tek hamlede % 40 enerji tasarrufu

İzmit Belediyesi tasarruf tedbirleri kapsamında ve Enerji Tasarrufu Haftasına yakışan bir projeye daha imza atıyor. Belediyede fazla enerji tüketimine yol açan tüm ışıklandırma armatürü yüzde 40 tasarruf yapacak şekilde değiştiriliyor
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İzmit Belediyesi sahip olduğu kamu kaynaklarını daha etkin kullanabilmek amacıyla uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında belediye binası katlarındaki holler ve birim ofislerinin aydınlatma armatürlerini yenileyerek enerji ve bakım giderlerinden yüzde 40 oranında tasarruf sağladı. Belediye ışıklandırmasında kullanılan 600 adet beyaz ışık floresan lambalar, gün ışığı veren LED ışıklandırma armatürleriyle değiştirilerek hem enerji tasarrufu hem de hizmet için gelen vatandaşlara ve çalışan personele daha konforlu bir ortam sağlandı.

DEPOYA KALDIRILDI

Isıtma ve soğutma sistemlerinde de tasarrufa gidecek olan belediye kullanım dışı kalan aydınlatma armatürlerini farklı alanlarda kullanabilmek üzere depoya kaldırdı. İzmit Belediyesi, çevrenin korunması konusunda attığı enerji tasarrufu adımlarıyla daha iyi bir dünya için geleceğe katkı sağlamaya devam edecek.

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