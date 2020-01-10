2020 Gök Olayları Yıllığı’ndan yapılan derlemeye göre, yılın ilk önemli gök olayı, 10 Ocak’ta Parçalı Ay Tutulması olacak. Ülkemizden tamamı gözlenebilecek bu tutulma, 20.05- 00.15 saatleri arasında yaşanacak. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası, Türkiye saatiyle 22.10’da gerçekleşecek.
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Yılın ilk ay tutulması bu akşam!
2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki Güneş, dört parçalı Ay tutulması yaşanacak. Türkiye'den iki parçalı Ay ve bir parçalı Güneş tutulması görülebilecek. Yılın ilk önemli gök olayı ise bu akşam Parçalı Ay Tutulması ile olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz