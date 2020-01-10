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Yılın ilk ay tutulması bu akşam!

2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki Güneş, dört parçalı Ay tutulması yaşanacak. Türkiye'den iki parçalı Ay ve bir parçalı Güneş tutulması görülebilecek. Yılın ilk önemli gök olayı ise bu akşam Parçalı Ay Tutulması ile olacak.