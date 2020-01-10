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Marketlerde alarmlı ürün dönemi

Marketlerde artık çikolata, bebek bezi, bebek maması gibi ürünler alarmlı olarak satılmaya başlandı
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Güvenlik tedbirlerini artırmak isteyen market zincirleri hırsızlıkların önüne geçmek için ürünleri şeffaf kutuda ve alarm takarak satmaya başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hırsızlıkların önüne geçilmesi için bu yola başvuruluyor ancak bu durum satışa teşvik konusuyla ters düşüyor" diye ifade etti

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre çikolata, bebek bezi, bebek maması, diş macunu, el ve yüz kremleri, jilet, prezervatif, kozmetik ürünler, sigara, un, et, sucuk, kaşar peyniri, tereyağı, bal, kahve gibi ürünler marketlerden en çok çalınan ürünler arasında.

Güvenlik önlemlerini artıran market zinciri sahiplerinden Mustafa Altunbilek, "Alkol satan mağazalar zaten alkolleri zapt altına alıyor. Genelde alkol reyonları yanında bir görevli bulunuyor. Ancak hırsızlıklar sadece buralarda değil her reyonda gerçekleşebiliyor. Kasa önündeki jilet grupları, fiyatları 100 liradan başlayan bebek mamaları daha sık çalınıyor" dedi. Altunbilek, bu yüzden bazı ürünlerin şeffaf kutular ve alarmlarla satılmaya başlandığı belirtildi.

Hırsızlıkların arttığını söyleyen Altunbilek, "Kayıp kaçak yüzde 2.5'a çıktı. Çalanlar genelde müşteri kılığında oluyor ancak genelde 3-5 kişilik ekiplerden oluşuyor" dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün market hırsızlıklarının geçen yıla oranla yaklaşık 2 kat arttığını vurguladı.

"ŞEFFAF KUTULARA KOYMAK MÜŞTERİYİ RAHATSIZ EDER"

Ürünlerin şeffaf kutulara konmasının müşterinin görmesine engel olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, "Hatta biraz da müşteriye saygısızlık. Sonuçta alacağı ürüne dokunmak isteyecek. Ürünün içeriğini son kullanma tarihini görmek isteyecek. Ayrıca şeffaf kutu maliyeti de artırır. Müşteriyi de rahatsız eder. Ancak marketler de başka bir çaresi olmadığı için bunu yapıyor. Demek ki insanların ekonomik durumları kötü" diye konuştu.



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