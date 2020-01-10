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Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili flaş karar

Çinli konsorsiyumun almak için girişimlere başladığı 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, hisse devrinin izne tabi olmadığına karar verdi.
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Çinli şirketlerin almak için girişimlere başladığı 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili Rekabet Kurumu’ndan flaş bir karar geldi. Yapılan açıklamaya göre, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. hisse devri işleminin "izne tabi olmadığına" karar verildi.

Rekabet Kurumu'nun ilgili kararında şöyle denildi:

"Astaldi S.p.A’nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., ICA İçtaş Astaldi Adi Ortaklığı’ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına, Astaldi S.p.A’nın IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş. ve ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş.’deki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi."

ÇİNLİLER ALMAK İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLAMIŞTI

Çin merkezli otoyol şirketi Anhui Expressway, China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway’in katılımıyla oluşturulacak yeni ortaklığın, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisseleri satın alacağını duyurmuştu. Konsorsiyum üyelerinin ortaklığa 688.5 milyon dolar sermaye enjekte edeceği açıklanmıştı.

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