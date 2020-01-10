Diyanet'ten çocuk sayısı tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’deki engelli memur atama töreninde yaptığı "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya!" şeklindeki açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan da çocuk sayısıyla ilgili açıklama geldi. Erbaş, evlenen kişilerin ikiden fazla çocuk yapması gerektiğini söyledi.

Bazı etkinlikler için Ordu’ya giden ve "Geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı dörtler, beşlerle ifade edilirdi" diyen Erbaş, şunları söyledi:

"Ama şimdi ikilerde. Bunu ikinin altına düşürmememiz lazım. Mutlaka ikinin üzerinde, üç, dört gibi geliştirerek nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım çünkü aile toplumun bel kemiğidir. Aile hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak da sağlam bir yapıya sahip oluruz. Millet, devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz."