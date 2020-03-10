Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 09:21 TSİ- Gündem G: Dün 15:11 TSİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde çalışmalar sürüyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. 21 Aralık 2020 tarihinde bitirilmesi hedeflenen dev projenin, Kocaeli geçişinde de asfaltlama ve gişelerin yapım çalışmaları devam ediyor. 

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya trafiğini rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Toplam maliyeti 13,6 milyar lira olan ve iki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde asfaltlama ve gişelerin yapım çalışmaları devam ediyor. 400 kilometrelik projenin toplamında, 8 tünel 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Yaklaşık 52 kilometre uzunluğa sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasındaki projenin 5’inci kısmında 5 tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor. 

400 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada projenin 400 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilerek, "Dünyanın en büyük metropollerinden biri ve kıtalar arası geçit konumunda olan İstanbul’un, bu önemli konumuna yakışan yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü azaltması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu toplam 400 kilometre uzunluğundadır. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirilmiştir. Kuzey Marmara Otoyolu, yapımının tamamlanması ile Kınalı Mevkiinde, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’na, Gebze’de, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 8 ayrı noktada ise mevcut TEM Otoyolu’na entegre olacaktır." denildi.

YIL SONUNDA TAMAMLANACAK 

Projenin 7 kesimden oluştuğu ifade edilen Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında, şu bilgilere yer verildi: 

"Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 7 kesimden oluşmaktadır. Projenin Kesim-3 olarak adlandırılan 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri- Paşaköy Kesimi 26 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Proje kapsamında yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş, 322 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip, 1408 metre uzunluğuyla üzerinden raylı sistem geçen dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliklerini taşımaktadır. Projenin 1, 2 ve 7'nci kesimlerinden oluşan 80,25 kilometre uzunluğundaki Kınalı- Odayeri kesiminde; Kesim-2 Odayeri- Yassıören arası 25,3 kilometre, Kesim-7 proje başından Habipler Kavşak köprüsüne kadar 1,1 kilometre ve Çatalca Kavşağı-Yassıören Kavşağı arası (Nakkaş Kavşağı ve Bağlantı yolları hariç) 15,3 kilometre olmak üzere toplam 41,7 kilometresi trafiğe açılmıştır. Kınalı Kavşağı-Çatalca Kavşağı arasında kalan 29,4 kilometrelik kesim 7 Mart 2020 tarihinde açıldı. Kesim-7’de çalışmalar sürdürülmekte olup, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir."

KURTKÖY-AKYAZI KESİMİ 

Açıklamada ayrıca, 170 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı arasında çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Projenin 4, 5 ve 6'ncı kesimlerinden oluşan 170,2 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı kesiminde otoyol yapım çalışmaları, Kesim-5 ve Kesim-6’da sürdürülmektedir. 22 Mayıs 2019 tarihinde 44,72 kilometre uzunluğundaki Kesim-4 (Kurtköy-Liman Kavşağı) ile 30 Mayıs 2019 tarihinde Kesim-5 Liman Kavşağı- Sevindikli Kavşağı arası 22 kilometrelik kısım trafiğe açılmıştır. Kesim-5’in diğer kısımlarında ve Kesim-6’da çalışmalar devam etmekte olup, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir" denildi.

Dün 09:21 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
02

Hasan - Müteahit soygun yolu bedava şov yapmasin kimse halka hizmet göremiyorum mutahitte para kazandırmaktan başka hicbir şey yok vergilerimiz nereye harcanıyor bilmek hakkımız soyguna devam

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 10 Mart 16:18
01

BabAcan - Bu yola girenler çıkışta gişedeki rakamı görürse çok meçbur kalmadıkça bir daha girmez fiyatlar dudak uçuklatıyor her bir santimi para yazıyor

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 10 Mart 11:01
03

Şaban - @BabAcan 01 nolu yoruma cevabı: Türkiye'de kazançlarımız dolar üzerinden olduğundan sıkıntı yok, bayramdan bayrama kullanırız diye düşündük ama bayramlarda da ücretsiz olmuyor ne hikmetse

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 16:37
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Kolluk Gözetim Komisyonu tanıtıldı mask
Kolluk Gözetim Komisyonu tanıtıldı
Büyükşehir, Gebze ve Darıca greve mi gidiyor? mask
Büyükşehir, Gebze ve Darıca greve mi gidiyor?
Başiskele Belediyesi’nden “Kariyer Günleri”ne destek mask
Başiskele Belediyesi’nden “Kariyer Günleri”ne destek
Çeker ve heyetinden Başhekim Cantürk’e ziyaret mask
Çeker ve heyetinden Başhekim Cantürk’e ziyaret
Körfez’de eğitim kurumlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi mask
Körfez’de eğitim kurumlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi
Derince, şehitlerimiz için tek yürek mask
Derince, şehitlerimiz için tek yürek
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı mask
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Gölcük'e yeni üst geçit mask
Gölcük'e yeni üst geçit
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var! mask
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var!

GALERİ

Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat mask
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL