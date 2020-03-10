Brent petrolün varil fiyatı Suudi Arabistan’ın üretimi artırma kararının ardından 30 dolar seviyesine inmişti. Bunun üzerine akaryakıt sektörü yetkilileri benzin ve motorinde büyük indirimler olacağını duyurmuştu. İndirimin bu gece yarısı devreye alınması bekleniyor. Vatandaş indirimden önce akaryakıt ihtiyacı varsa erteliyor.
Dün 09:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 10:46 TSİ
Benzin ve motorine ne zaman indirim gelecek?
Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 84, motorinin litresinde 65 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.
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Yorumlar
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Ramiz Karaeski - Bayılıyorum Türk insanında ki bu iyimserliğe.Öyle büyük indirimler beklemeyin.Göstermelik 15kuruş iner bir hafta sonra 20kuruş zam yapar bizimkiler.Devlet böyle tatlı kardan vazgeçmez.
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