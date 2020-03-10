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Minik eller yarışıyor

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2.Sınıf öğrencisi Muhammet Ali Ulyarar günümüz çocuklarının hayal gücü seviyesini anlama üzerine yapmakta olduğu ödüllü resim etkinliği Minik Eller Yarışıyor’u yaptı
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 Etkinlik kapsamınca Bahçecik Körfez Mehmet Süha Uçar İlkokulu ve Seymen İlkokulun da 1. 2. ve 3. sınıflara konuları içinde ''Temiz bir çevre ve küresel ısınmanın zararlarının''da bulunduğu sosyal ve günümüz sorunları üzerine öğrencilere resim yaptırdı ve bilinçlendirdi. Etkinliğe katılan ve hayal gücü öğelerini en iyi şekilde kullanan öğrencilere içerisinde resim defteri, kuru boya kalemi ve öğrencilerin düzeyine bağlı okuma kitapları olan katılım teşekkürü hediyesi verildi.

ÖĞRENCİLERİN HAYAL GÜÇLERİ İLE VERDİKLERİ TEPKİLERİ GÖRDÜK

Gazetemiz ile konuşan Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2.Sınıf öğrencisi Muhammet Ali Ulyarar ; “Etkinlik sayesinde günümüz çocuklarının hayal gücü öğelerini nasıl kullandıklarını ve bu kullanılan öğelerin her öğrencide nasıl işlendiğini anlamak ve öğrencilerin yaşadıkları çevre gibi etmenlerden etkilenmelerinin resimlerde nasıl bir etkisi olduğu üzerine bu etkinliği yaptım.” dedi.

Bu yaptığımız etkinlik sayesinde bizlere kapısını açan Seymen İlkokulu Müdür Yardımcısı Ali Ertekin ve Bahçecik Körfez İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan Basri Çelikdemir'e de teşekkür etmek isterim öğrencilerimizle senkronize olmamızı sağlayarak bize projemizde destek olmuşlardır.

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