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Müzede deprem paneli

Müzeleri halkla buluşturmak, kültürel mirası koruma bilincini artırmak için Kocaeli Müze Müdürlüğü farklı etkinliklere imza atarak bu hafta ‘Deprem’ konusunu değerlendirdi
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Kocaeli Müzesi Müdürlüğü Seniha Sami Moralı Konferans Salonunda, “Kültürel Miras ve Deprem” başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Panel, ebediyet intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ÖNEMLİ KONUŞMACILAR

Müze Müdürü Serkan Gedük moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; İstanbul Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İlkışık, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. üyesi ve Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Doç Dr. Cengiz İpek ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. üyesi Doç. Dr. Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

VANDALİZMDEN KORUNMAK

Müze Müdürü Serkan Gedük, yaptığı açılış konuşmasında, Müzelerin önemli bir eğitim yuvası olduğunu, sadece eserlerin sergilendiği mekânlar olmadığını vurgulayarak kent tarihinin öneminden bahse etti. Ayrıca kültürel mirası doğal afetlerden ve Vandalizm den nasıl korunabileceği konusunda özel bilgiler paylaştı.

PLAKET VERİLDİ

Depremle ilgili çok önemli bilgilerin verildiği panelde; Afet anında yapısal ve yapısal olmayan risklerin yaratığı tehlikelerin neler olduğu, nasıl azaltılabileceği ve ne gibi önlemlerin alınabileceği konularına yer verildi. Bu konuda yapılan konferans, panel ve eğitim çalışmalarının önemi vurgulandı. Konuşmaların sonunda panelistlere plaket takdimi yapıldı.

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Yorumlar

(1)
01

Zeynep Çelik - Mükemmel umarım böyle etkinlikler sıklıkla olur. Müze müdürünü tebrik ediyorum...

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