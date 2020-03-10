Broşür dağıtan iş yerlerine kapama cezası

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın rahatı, huzuru ve esenliği için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta ekipleri, özelikle şehir merkezinde güzellik merkezleri ile ilgili broşürleri ısrarcı bir şekilde dağıtmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden şahıslarla ilgili denetimlerini sıkılaştırdı.
ÖNCE UYARILDI
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce belediye kuralları uygulama yönetmeliğine istinaden idari yaptırım cezası uygulanmasına rağmen uyarıları dikkate almayıp, vatandaşı rahatsız etmek suretiyle mevzuata aykırı bir şekilde broşür dağıtmaya devam ettiği tespit edilen 2 güzellik merkezine İzmit Belediyesi Encümeni kararı gereğince 7’şer günlük kapama cezası verdi. Kapama cezası verilen iş yerlerinin kapılarına kapama gerekçeleri de zabıta ekipleri tarafından asıldı.
DENETİMLER SÜRECEK
Konuyla ilgili açıklama yapan zabıta yetkilileri, “Kent merkezinde vatandaşı rahatsız ederek ısrarcı bir şekilde broşür dağıtan şahıs ve iş yerlerine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve esenliği için gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi aynı titizlikle sürdüreceğiz.” ifadelerinde bulundular.
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Yorumlar
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Nafri - Güzel bir uygulama, bir erkek olarak yolda kadın ve genç kızlara sakız gibi yapıştıklarını devamlı görüyorum. bu denetimlerin nefes aldırmadan devamlı yapılması gerekir. Ancak aynı denetimlerin her köşe başında bulunan ve ne dedikleri anlaşılmayan ancak kulaklara ciddi bir rahatsızlık veren simitçi tezgahlarına da aynı kararlılıkla gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması lazım.
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