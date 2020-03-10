Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 09:49 TSİ- Gündem G: Dün 09:53 TSİ

ODTÜ GV özel Kocaeli'de İngilizce Öğretmenlerine seminer

İçinde bulunduğumuz çağ “bilgi” çağıdır. Bireyler ve toplumlar bilgiye ulaşmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Küreselleşme anlamında giderek küçülen dünyamızda farklı toplumlar arasında iletişim çok önemlidir
mask

Bu küresel iletişimin ortak dili İngilizce’ dir.  ODTÜ GV Özel Kocaeli  Okulları İngilizce eğitimine verdiği önemi ve bunun sonucunda başarısını defalarca kanıtlamış bir okuldur. İngilizce öğretmenlerinin sürekli eğitimine verdiği önemin de bu başarıya büyük katkıları olmaktadır. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları sadece kendi öğretmenlerine değil, ilimizdeki İngilizce öğretmenlerinin gelişimlerine de katkı sağlayarak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini eklemiştir.

ÖĞRETMENLERDEN TAM NOT

7 Mart 2020 Cumartesi günü Cambridge, İnkaş ve UES Yayın evleri’ nin katkılarıyla öğretmen eğitimcileri John Barth, Sam Whittam ve Julie Richards ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında İngilizce öğretmenlerine yönelik bir eğitim verdi. Alanında uzman eğitimciler, sınıf içinde öğrencileri sıkmadan nasıl eğlenceli aktiviteler yapılabileceğine örnekler verdiler. Öğretmenler, workshop havasında geçen seminerden çok mutlu ayrılırken bu tarz seminerlerin devamlı olması temennisinde bulundular.  

Dün 09:49 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kolluk Gözetim Komisyonu tanıtıldı mask
Kolluk Gözetim Komisyonu tanıtıldı
Büyükşehir, Gebze ve Darıca greve mi gidiyor? mask
Büyükşehir, Gebze ve Darıca greve mi gidiyor?
Başiskele Belediyesi’nden “Kariyer Günleri”ne destek mask
Başiskele Belediyesi’nden “Kariyer Günleri”ne destek
Çeker ve heyetinden Başhekim Cantürk’e ziyaret mask
Çeker ve heyetinden Başhekim Cantürk’e ziyaret
Körfez’de eğitim kurumlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi mask
Körfez’de eğitim kurumlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi
Derince, şehitlerimiz için tek yürek mask
Derince, şehitlerimiz için tek yürek
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı mask
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Gölcük'e yeni üst geçit mask
Gölcük'e yeni üst geçit
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var! mask
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var!

GALERİ

Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat mask
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL