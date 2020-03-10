ODTÜ GV özel Kocaeli'de İngilizce Öğretmenlerine seminer

Bu küresel iletişimin ortak dili İngilizce’ dir. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları İngilizce eğitimine verdiği önemi ve bunun sonucunda başarısını defalarca kanıtlamış bir okuldur. İngilizce öğretmenlerinin sürekli eğitimine verdiği önemin de bu başarıya büyük katkıları olmaktadır. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları sadece kendi öğretmenlerine değil, ilimizdeki İngilizce öğretmenlerinin gelişimlerine de katkı sağlayarak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini eklemiştir.

ÖĞRETMENLERDEN TAM NOT

7 Mart 2020 Cumartesi günü Cambridge, İnkaş ve UES Yayın evleri’ nin katkılarıyla öğretmen eğitimcileri John Barth, Sam Whittam ve Julie Richards ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında İngilizce öğretmenlerine yönelik bir eğitim verdi. Alanında uzman eğitimciler, sınıf içinde öğrencileri sıkmadan nasıl eğlenceli aktiviteler yapılabileceğine örnekler verdiler. Öğretmenler, workshop havasında geçen seminerden çok mutlu ayrılırken bu tarz seminerlerin devamlı olması temennisinde bulundular.