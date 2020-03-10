Turgay Büyüksökmen vefat etti

Kocaeli’nin tanınmış ailelerinden Büyüksökmen ailesinin büyüğü Cevriye Büyüksökmen 26 Şubat Çarşamba günü vefat etmişti. Midesindeki rahatsızlığı nedeniyle annesinin cenazesine de katılamayan Turgay Büyüksökmen (57) özel bir hastanede tedavi görüyordu. Kısa bir süre önce Gebze bölgesinde özel bir hastaneye sevk edilen ve burada yoğun bakım ünitesinde tutulan Turgay Büyüksökmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Annesi Cevriye Büyüksökmen’in vefatından iki hafta sonra hayatını kaybeden Turgay Büyüksökmen’in cenaze bilgileri henüz netleşmedi