Kocaeli’nin tanınmış ailelerinden Büyüksökmen ailesinin büyüğü Cevriye Büyüksökmen 26 Şubat Çarşamba günü vefat etmişti. Midesindeki rahatsızlığı nedeniyle annesinin cenazesine de katılamayan Turgay Büyüksökmen (57) özel bir hastanede tedavi görüyordu. Kısa bir süre önce Gebze bölgesinde özel bir hastaneye sevk edilen ve burada yoğun bakım ünitesinde tutulan Turgay Büyüksökmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Annesi Cevriye Büyüksökmen’in vefatından iki hafta sonra hayatını kaybeden Turgay Büyüksökmen’in cenaze bilgileri henüz netleşmedi
Dün 09:51 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 16:57 TSİ
Turgay Büyüksökmen vefat etti
Kocaeli’nin tanınmış isimlerinden Turgay Büyüksökmen (57) annesi Cevriye Büyüksökmen’in vefatından iki hafta sonra yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(1 )
Fikret Aslan - Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir insandın Turgay abi. Çok üzüldüm.
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