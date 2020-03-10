İGSAŞ Ortaokulundan örnek proje

Daha önce yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile diğer okullara örnek olan İgsaş Ortaokulu öğrencileri ekmek israfının önüne geçmek, sokak hayvanlarını yemeksiz bırakmamak için “Ekmeğini Çöpe Atma-Hayvanlara Yem Olsun” projesini başlattı. Sokak hayvanlarını beslemek için başlatılan projeye Körfez Belediyesi'de destek verdi.

EKMEK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Proje kapsamında öğrenciler boş vakitlerinde evlerinde ve mahallelerinde kalan ekmekleri topluyor. Toplanan ekmekler öğrenciler tarafından çuvallanıp çiftliklere ve yiyecek bulamayan sokak hayvanları ile yaban hayvanlarının yaşam alanlarına bırakıyor. Proje kapsamında ekmek israfının önüne geçilirken, sokakta kalan hayvanların yemek ihtiyacı gideriliyor.

"PROJEMİZ ÖRNEK OLSUN"

Projenin öğrencilere birçok kazanımı olduğunu ifade eden İgsaş Ortaokulu müdürü Murat Dumansız; "Günümüzün en büyük sorunu israf. Biz bu israfın önüne geçmek istiyoruz. Bizde öğrencilerimizle birlikte 'Ekmeğini Çöpe Atma-Hayvanlara Yem Olsun' projesini başlattık. Projemize Körfez Belediyesi'de destek verdi. Projemizin öğrencilere birçok katkısı var. Bunun başında ekmek israfının önüne geçmek var. Topladıkları ekmekleri okul bahçemizde kuşlara yem olarak bırakıyorlar ve hayvan sevgisi aşılanıyor. Bunun dışında çocuklarımıza tüketebilecekleri kadar ekmek alma bilincini kazandırıyoruz. İnşallah projemiz diğer okullarımızı da örnek olur" dedi.