İzmit Belediyesi İç Mimar alacak

İzmit Belediyesi, iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere İç Mimar alınacağını duyurdu. Belediye, üniversitelerin İç Mimarlık bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans sahibi, mimari ve iç mimari sunumlarını yapabilecek, tam zamanlı görev alabilecek bir personelin istihdam edileceğine dair ilan yayınladı.

SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Personel alımı için müracaatlar 06-13 Mart 2020 tarihileri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılabilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların duyurusu 19 Mart 2020 tarihinde belediye kanallarından olan izmit.bel.tr ve kariyer.izmit.bel.tr adreslerinden yapılacak. Sınavda başarı gösteren adaylar mülakata çağırılacak. Mülakat ise 27 Mart Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI:

İÇ MİMAR

Üniversitelerin İç Mimarlık Bölümlerinden mezun,(tercihen yüksek lisans mezun- devam)

MS Office programlarını aktif kullanabilmek, (Mimari ve iç mimari sunumları yapabilecek programları aktif bilen)

Adli sicil Kaydı bulunmamak,

Orta seviyede İngilizce biliyor olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Görevini yapmasına engel olabilecek zihinsel veya bedensel rahatsızlığı bulunmayan,

SINAV KONULARI

1-Mesleki Alan

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3-Genel Kültür

4-Etik Davranış İlkeleri

BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Diploma veya mezuniyet belgesi

İkametgâh

İş Tecrübelerini içeren kısa özgeçmiş