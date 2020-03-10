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E-Ticaret‘te en çok seyahate para harcadık

Mağaza mağaza dolaşmak yerini internet sitelerinde dolaşmaya bıraktı. Geleneksel ticarete göre kişilere birçok yönden avantaj sağlayan e-ticaret, her geçen gün daha da büyüyor
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Kişiler zaman, mekan fark etmeksizin ihtiyacı olan her şeye onlinedan ulaşabildiği gibi seyahat planları içinde internete başvuruyor. We Are Social 2020 raporuna göre ülkemizde gerçekleşen e-ticaret harcamalarına bakıldığında, 12,9 milyar dolar ile seyahat kategorisinde birinci sırada yer alırken, 2,8 milyar dolar harcama ile elektronik cihazlar kategorisi ikinci sırada yer aldı.

E-TİCARET ARTIK HER ALANDA BAŞI ÇEKİYOR

Herhangi bir ürün ya da hizmet için çeşitli ödeme yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı veya sipariş vermenizi sağlayan bir alışveriş yöntemi olan e- ticaret bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyor. Hayatımızın bir parçası haline gelen elektronik ticaret, market alışverişlerinden yemek siparişlerine mobilyadan giyime kadar birçok alanda karşımıza çıkıyor. E ticaretin etkilediği sektörlerin başında ise seyahat konusu geliyor.

MOBİLDEN BİLET ALIMI YÜZDE 80 ARTTI

Online seyahat pazarının büyüklüğü Dünya’da 2020 yılında 800 milyar doları aşacağı öngörülen e ticaret’te önümüzdeki 5 yıl içerisinde seyahat harcamalarının yüzde 40’a yakınının online platformlardan yapılacağını tahmin ettiklerini belirten biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “ Tüketiciler online alışverişler de artık oldukça seçici. Güven duydukları sitelerden alışveriş yapıyorlar. Marka sadakati daha da önemli bir hal aldı. Ayrıca bu ticaret yönteminde payını yükselten bir platform var. O da mobil. Mobilden bilet alımları iyi yönde bir seyir izliyor. Artık herkesin elinde akıllı telefonlar var. Mobil uygulamalar sayesinde kullanıcı otogara gitmeden bilet cebine giriyor. Mobilden bilet alım oranı yüzde 80 oranına ulaştı” ifadelerini kullandı

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