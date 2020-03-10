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Üretim fidanlığında yetişiyor, Kocaeli’yi yeşillendiriyor

Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üretim Fidanlığı, içerisinde çeşitli türlerde toplam 60 bin bitkiyi barındırıyor
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Büyükşehir Belediyesi Üretim Fidanlığında yetiştirilen bitkiler, Kocaeli genelindeki uygun alanlara dikilerek şehir yeşillendiriyor

 

Üretim fidanlığından her yıl ortalama 10 bin fidan, Kocaeli’nin çeşitli bölgelerindeki fen işleri, yapı işleri projelerinde ve yeşil alanlarda kullanılarak şehri yeşillendiriyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR FİDANLARI KENDİ ÜRETİYOR

Kullar Üretim Fidanlığında tohum, çelik, aşı ve yarı mamul bitkilerden üretim yapılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Çınar, Ihlamur, Dişbudak, Akçağaç, meyve fidanları ile diğer pek çok türdeki bitkinin üretimini yapıyor. Fidanlıkta replikaj ve saksıda olmak üzere iki çeşit üretim yapılıyor.

BİTKİLERİN BAKIMLARI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR

Fidanlıkta bulunan fidan ve diğer bitkilerin bakımları aylık ve günlük olarak düzenli bir şekilde yapılıyor. Bakımlar kapsamında sulama, gübreleme ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri fidanlıkta bitkilerin daha rahat yetişebilmesi için yabani ot mücadelesi ve mekanik bakım çalışması da yapıyor. Bitkiler çelik tohum ve aşı ile saksıda büyütüldükten belli bir süre sonra şehir genelindeki ihtiyaç olan bölgelere kullanılıyor.

 

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