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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %15,8 oldu.
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İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %44,7 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,5'i tarım, %20,6'sı sanayi, %5,4'ü inşaat, %57,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %51,8 olarak gerçekleşti

İşgücü 2019 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %51,8 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %32,3 oldu

Aralık 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak %32,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak %21,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %14,0, istihdam oranı %49,3 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artışla, %14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla %15,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,6 puanlık azalışla %49,3, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla %57,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %25,0, istihdam oranı %31,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artışla, %25,0, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak %31,9 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık azalışla %42,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla %25,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,1, istihdam oranı %45,5 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %13,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 43 bin kişi azalarak 4 milyon 267 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak %45,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi azalarak 28 milyon 203 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak %52,4 oldu. İşgücüne katılan sayısı 180 bin kişi azalarak 32 milyon 470 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 96 bin kişi, sanayi sektöründe 59 bin kişi, hizmet sektöründe 6 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 25 bin kişi arttı.

Dün 10:28 TSİ - Gündem

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