Petrol fiyatlarının, Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığı nedeniyle sert düşmesi ve brent petrol fiyatının 30 dolara kadar gerilemesiyle iç piyasada akaryakıt ürünlerinde beklenen indirim geldi. Uluslararası piyasada benzin ve motorinin ton fiyatının düşmesiyle benzinin litre fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler salıyı çarşambaya bağlayan gece itibaren geçerli olacak.
Dün 10:36 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 17:32 TSİ
Beklenen müjde geldi! Benzin ve motorinde büyük indirim
Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıtta beklenen indirimin tutarı kesinleşti
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Yorumlar
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BabAcan - Fazla sevinmeyin çok yakında misliyle geri alırlar
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