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Beklenen müjde geldi! Benzin ve motorinde büyük indirim

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıtta beklenen indirimin tutarı kesinleşti
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Petrol fiyatlarının, Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığı nedeniyle sert düşmesi ve brent petrol fiyatının 30 dolara kadar gerilemesiyle iç piyasada akaryakıt ürünlerinde beklenen indirim geldi. Uluslararası piyasada benzin ve motorinin ton fiyatının düşmesiyle benzinin litre fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler salıyı çarşambaya bağlayan gece itibaren geçerli olacak.

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Yorumlar

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BabAcan - Fazla sevinmeyin çok yakında misliyle geri alırlar

Yanıtla . 15Beğen . 3Beğenme 10 Mart 11:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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