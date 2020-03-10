Akar:17 yılda 50 bin intihar vakası

Akar, TBMM’ye vermiş olduğu Araştırma önergesinde ülkemizde meydana gelen intihar vakalarının giderek arttığını bunun derinlemesine araştırılması ve konunun uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DÜNYADA 40 SANİYE 1 İNTİHAR VAKASI OLUYOR

Son yıllarda dünya çapında ciddi bir sorun olarak tanımlanan intihar davranışının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil olarak,önemli oranda ilgi gösterilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlandığının altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini bunun da her 40 saniyede 1 ölüm olduğunu söyledi.

AKP iktidarı döneminde 2002- 2018 yılları arasında ülkemizde 50 Bin 378 vatandaşımızın intihar ederek yaşamına son verdiğine dikkat çeken Akar, hergün 9 vatandaşımızın hayatına son verdiğini söyledi. İntihar vakalarının yüzde 53’ünün bilinmeyen nedenler olarak açıklandığını belirten Akar, bunun da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

KOCAELİ DE SADECE 33 GÜNDE 9 VAKA

Kocaeli’de son 10 yılda gerçekleşen intihar vakalarına önergesinde yer veren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 2009-2018 yılları arasında Kocaeli de 504 vatandaşın intihar ederek hayatına son verdiğini söyledi. Akar, 2019 yılında intihar vakalarının artış gösterdiğinin altını çizerek bu vakalarının bir çoğunun işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeni ile olduğunu yine Kocaeli’de basına da yansıyan intihar vakalarında sadece 33 günde 9 vakanın gerçekleştiğini söyledi.

Meclis olarak Türkiye’de intihar olgusa ilişkin bir haritanın çıkarılması, uzmanların konuya dahil edilmesi, komisyonun somut öneriler açığa çıkarması, bu önerilerin ivedilikle hayata geçirilmesi büyük önem taşıdığını belirten Akar, Meclisin bir araştırma komisyonu kurması için Meclis Başkanlığına önergesini sundu.