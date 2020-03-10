Turgut Özal’da 8 Mart heyecanı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, okul öncesi eğitim kurumlarından da çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlandı. Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Turgut Özal İlkokulu Sevimli Astronotlar Anasınıfının minik yürekleri bu özel gün için Özden Sülün öğretmen öncülüğünde hazırlandı. Annelerine birbirinden güzel hediyeler hazırlayan minikler deyim yerindeyse onların gönlünü fethetti.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Özel olarak hazırlanan ve ‘8 Mart Bizim Günümüz’ adıyla gerçekleşen programa miniklerin anneleri de katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik hem çocukları hem de anneleri deyim yerindeyse çok mutlu etti. Veliler böylesi güzel bir organizasyon için başta öğretmenleri Özden Sülün olmak üzere okul müdür ve yöneticilerini teşekkür etti. Program günün anısına birlikte çekilen fotoğraflarla son buldu.