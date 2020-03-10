Kocaeli kent konseyi İYİ partiyi ziyaret etti

Başkan Yıldız ve İl Yönetiminden üyelerin karşıladığı Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm’e, Kocaeli Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinden, Selçuk Çakır, Yusuf Erenkaya, Nesrin Atar, Halil Atay ve Mustafa Akdoğan eşlik etti.

GÖRÜM'DEN ŞANBAZ'A TEŞEKKÜR

İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a Kocaeli Kent Konseyi çalışma ve faaliyetlerini anlatan Gültekin Görüm, siyasi parti il başkanlıklarının Kocaeli Kent Konseyi’nin genel kurul üyeleri olduğunu hatırlattı. Nazik ev sahipliklerinden dolayı Şanbaz’a teşekkür eden Görüm, Şanbaz’dan İyi Parti çalışmaları konusunda bilgi aldı.

KENT BİLİNCİNİN YERLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İl Başkanı Şanbaz Yıldız, ziyaretleri sebebiyle Kocaeli Kent Konseyi Yönetimine teşekkür ederek, Kocaeli’yi çok önemsediklerini ve Kocaeli’nin gelişmesi, kentlilik bilincinin yerleşmesi için gayret ettiklerini belirtti. Ülke gündemi üzerine değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.