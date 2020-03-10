‘Anne eli’ öğrencilerle tekrar buluştu

Üniversite öğrencileri için örnek bir projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyebildiği ‘Anne eli” projesini başlatmıştı. Ara tatil döneminde bir süre ara verilen hizmet okulların açılmasıyla birlikte yeniden hizmete girdi.

YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

2 Mart Pazartesi itibariyle öğrenciler İzmit Ayazma Kültür Merkezi’nde hafta sonu dâhil her gün 18.00 – 20.00 arasında ücretsiz yemek yiyebiliyor. Gönüllü annelerin de katılımıyla aile sıcaklığında akşam yemeklerini yiyen öğrencilerin girişti öğrenci kartlarını göstermesi yeterli oluyor. Belediyenin bu anlamlı projesi ile eğitim-öğretim yılı boyunca üniversiteli öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti devam edecek.