Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ konulu konferansta Gebzelilerle bir araya gelecek olan AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ayrıca AKP Gebze İlçe Başkanlığı ve Gebze Belediyesi’ni de gün içerisinde ziyaret edecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini,13 Mart Cuma günü saat 20.00 ’de başlayacak olan, ‘Türkiye’yi yarınlara taşımak’ konulu konferansa davet etti.
Dün 11:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 14:55 TSİ
Numan Kurtulmuş Gebze’ye geliyor
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 13 Mart Cuma günü Gebze’ye geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz