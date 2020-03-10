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UlaşımPark’tan maksimum kapasitede hizmet

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, seferlerine başladığı 4 yeni hatla birlikte 292 araçla vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, seferlerine Pazartesi itibarıyla başladığı 4 yeni hatla, kendi rekorunu kırdı. Maksimum kapasite ile çalışan UlaşımPark, toplamda 292 araçla vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor.

 292 ARAÇLA HİZMET

UlaşımPark kurulduğu günden bugüne ilk defa 292 araçla sahada kesintisiz hizmet sağlıyor. Çevre dostu ulaşım araçlarıyla vatandaşların memnuniyetini sağlayan UlaşımPark, 5 No'lu kooperatifle ortak havuza girerek sefer sayılarını da artırmış oldu. Artan sefer sayıları ile birlikte tam kapasite ile hizmet sağlayan UlaşımPark, vatandaşları gitmek istedikleri yere hızlı, güvenli ve tam vakitli ulaşım hizmeti sağlıyor.

SEFERLER PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARİYLE BAŞLADI

UlaşımPark, 5 No’lu kooperatifle ortak çalışacağı 23, 33, 82 ve 126 numaralı hatta vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor. Filosunda toplamda 336 otobüs bulunduran UlaşımPark, ortak havuzda yeni katıldığı hatlarla birlikte ulaşım hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşıdı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

9 Mart Pazartesi itibariyle ulaşım hizmetine başlayan yeni hatları kullanan vatandaşlar 153 Çağrı Merkezini arayarak teşekkür etti. Vatandaşlar özellikle araçların konforlu, hızlı ve güvenli olmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Ayrıca UlaşımPark yolcu ilişkileri birimine de hayırlı olsun ve teşekkür mesajları geldi. Gerek sosyal medyadan, gerekse telefon ile arayan vatandaşlar başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz notunu paylaştı.

 

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