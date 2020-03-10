Kocaeli’de işlemiş olduğu uyuşturucu madde imal veya ticareti, uyuşturucu madde etkisi altına araç kullanma suçlarından tutuksuz olarak yargılandığı mahkeme tarafından toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A.T. (39) isimli şahsınKartepe’de olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafındandüzenlenen operasyonda M.A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün 11:41 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 15:07 TSİ
Aranan şahıs polise yakalandı
Kocaeli’de işlediği uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde etkisi altına araç kullanma suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz