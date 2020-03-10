Aranan şahıs polise yakalandı

Kocaeli’de işlemiş olduğu uyuşturucu madde imal veya ticareti, uyuşturucu madde etkisi altına araç kullanma suçlarından tutuksuz olarak yargılandığı mahkeme tarafından toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A.T. (39) isimli şahsınKartepe’de olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafındandüzenlenen operasyonda M.A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.