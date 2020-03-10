Kocaeli'de en çok nereli yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kocaeli’deki hemşericilik rakamlarını açıkladı. Kocaeli’de oturan her yüz kişiden 29’unun Kocaeli nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Kocaeli’de ikamet edenlerin 553 bin 901’inin (yüzde 28,54) Kocaeli nüfusuna kayıtlı olduğu, 1 milyon 386 bin 650’sinin ise (yüzde 71,46) diğer il nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı.

KOCAELİ’DE EN ÇOK ERZURUMLU YAŞIYOR

Kocaeli’de Erzurum nüfusuna kayıtlı 90 bin 504 kişi (yüzde 4,66) ile Erzurum birinci sırada yer alırken; 70 bin 755 kişi (yüzde 3,65) ile Sakarya ikinci, 65 bin 461 kişi (yüzde 3,37) ile Kars üçüncü sırada yer alıyor. Kocaeli’de ikamet eden kişiler sıralamasında son sırada 741 kişi (yüzde 0,04) ile Hakkari yer alıyor. Hakkari'yi sırasıyla bin 233 kişi (yüzde 0,06) ile Burdur, bin 562 kişi (yüzde 0,08) ile Muğla, bin 838 kişi (yüzde 0,09) ile Kilis illeri izledi.