Alınan bilgiye göre İzmit'ten Kandıra yönünde seyir halinde olan Adem Açar (49) idaresindeki 41 LC 671 plakalı otomobil, D-605 karayolu Kandıra Cezaevleri Kampüsü mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Bu esnada karşı yönden gelen Kerami Duymuş idaresindeki 41 ADK 990 plakalı jip savrulan otomobille çarpıştı. Kazada jip sürücüsü hafif yaralanırken otomobil sürücüsü Açar ise bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Açar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan jip sürücüsü Duymuş, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaşamını yitiren Acar'ın cenazesi olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-605 karayolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Dün 11:48 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 17:38 TSİ
Kandıra'da trafik kazası
İzmit Kandıra yolu cezaevleri mevkisinde otomobille jipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ise yaralandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz