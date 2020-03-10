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Kandıra'da trafik kazası

İzmit Kandıra yolu cezaevleri mevkisinde otomobille jipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ise yaralandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit'ten Kandıra yönünde seyir halinde olan Adem Açar (49) idaresindeki 41 LC 671 plakalı otomobil, D-605 karayolu Kandıra Cezaevleri Kampüsü mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Bu esnada karşı yönden gelen Kerami Duymuş idaresindeki 41 ADK 990 plakalı jip savrulan otomobille çarpıştı. Kazada jip sürücüsü hafif yaralanırken otomobil sürücüsü Açar ise bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Açar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan jip sürücüsü Duymuş, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaşamını yitiren Acar'ın cenazesi olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-605 karayolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Dün 11:48 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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