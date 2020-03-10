İzmit caddelerine de cemre düştü

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirdiği boyama çalışmaları ile cadde ve sokakları renklendirerek bahara hazır hale getiriyor. Kent merkezinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Cemil Karakadılar Caddesi’nde kaldırım boyama çalışması gerçekleştirerek, sokağı rengarenk bir görüntüye kavuşturdu. Parklanmayı engellemek için konulan taşlar da, gece karanlığında görünür hale geldi.

SOKAK RENGÂRENK OLDU

Çarşı merkezde bulunan ve nalburların yoğun olarak bulunduğu Cemil Karakadılar Caddesindeki kaldırımda, mahalle muhtarının da talebi üzerine İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri boyama çalışması yaparak sokağı canlı ve renkli bir hale getirdi. Bölge esnafı ve vatandaşlar gördükleri manzaradan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit’i güzelleştiren, hareket getiren ve renklendiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.