ADD 10. Olağan Kurulunu yaptı

Divan başkanlığını Yahyakaptan Mahallesi Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu'nun yaptığı genel kurul sonucunda başkanlığa Bahattin Öztürk, yönetim kurulu üyeliklerine Zafer Hazar, Yusuf Şahin, Ömür Demirel, Ali Özdemir, Ömer Ünsal Kesgin ve Yakup Gökçe seçildiler.

ATATÜRK'ÜN İZİNDEN ÖDÜN VERMEDEN YÜRÜYEN BÜYÜK BİR AİLEYİZ



Yeniden seçilen Bahattin Öztürk yaptığı konuşmada; "Biz; tarihin yetiştirdiği en büyük devrimci, kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ödün vermeksizin yürüyen, mücadele eden, bu uğurda şehitler vermiş, bedeller ödemiş büyük bir aileyiz. Hepimiz büyük önderimizin fikirlerini yaymakla görevli gönüllü kadrolarız. 2020 yılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve egemenliğin saraydan alınarak asıl sahibi olan milletimize verilişinin 100. yılıdır. Şubemizin genel kurulu bu açıdan da önemli ve değerlidir. İnancımız ve kararlılığımız tam olarak, hepinize genel kurulumuza katılarak şeref verdiğiniz için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum." diyerek konuşmasını bitirdi.