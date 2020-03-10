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Kocaman kadın personeli unutmadı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nün pazara denk gelmesi sebebiyle, belediye hizmet binası içerisinde ki kadın çalışanları pazartesi günü ziyaret ederek sürpriz yaptı
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kartepe Beşediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye hizmet binasında kadın personellerini ziyaret etti. Kadın belediye çalışanlarına karanfil hediye eden Belediye Başkanı Kocaman 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

"SİZLER BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ"

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Herkesin ilk öğretmeni annelerdir. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Kadın emekçi, kadın doktor, öğretmen, avukat ama hepsinden öte toplumun inşasını gerçekleştiren kişidir. Demokratik, gelişmiş ve refah içinde yaşayan bir toplum için sadece 8 Mart geldiğinde Kadınlar Günü’nü kutlamak yerine onların hayatına kalıcı ve etkili dokunuşlar için neler yapabilirizi düşünmek zorundayız. Tüm kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve bunun gibi alanlarda eşit fırsatlar ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları amacıyla hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

KARTEPE’DE KADIN ÇALIŞANLAR MUTLU

Pazartesi günü gelen sürprizle haftaya çok güzel başladığını ifade eden kadın çalışanlar, “Başkanımız sağolsun 8 Mart’ın hafta sonuna denk gelmesine rağmen bizleri unutmadı ve ziyaretiyle çok mutlu etti. Biz kadın çalışanlar olarak Kartepe Belediyesi çatısı altında sayın başkanımızın liderliğinde huzurlu, mutlu ve uyumlu bir çalışma ortamına sahibiz. Tüm kadınlarımızın adaletli, huzurlu ve şiddetten uzak ortamlara kavuşmasını yürekten diliyoruz” dedi.  

Dün 13:33 TSİ - Siyaset

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