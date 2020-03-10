Sahil kıyısında bulunan Seka Park’ında bir süre yürüyen genç, hızla koşarak denize atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yüzerek açığa gitti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, deniz polisi ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve deniz polisi, boğulma tehlikesi geçiren gencin yanına botlarla ulaştı. İtfaiye botuna alınarak, karaya çıkarılan genç, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, intihar teşebbüsünde bulunduğu bildirilen gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Dün 14:05 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 17:21 TSİ
İntihar için denize atlayan genç kurtarıldı
İzmit'te, intihar etmek için koşarak denize atlayan genç, itfaiye ve deniz polisi tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz