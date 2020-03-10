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İntihar için denize atlayan genç kurtarıldı

İzmit'te, intihar etmek için koşarak denize atlayan genç, itfaiye ve deniz polisi tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
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Sahil kıyısında bulunan Seka Park’ında bir süre yürüyen genç, hızla koşarak denize atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yüzerek açığa gitti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, deniz polisi ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve deniz polisi, boğulma tehlikesi geçiren gencin yanına botlarla ulaştı. İtfaiye botuna alınarak, karaya çıkarılan genç, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, intihar teşebbüsünde bulunduğu bildirilen gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Dün 14:05 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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