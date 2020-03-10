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İmam Karadaşlı, Güldür Güldür’deki ‘Hoca’ tiplemesini şikayet etti

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı Güldür Güldür Show’da sergilenen hoca tiplemesini eleştirerek RTÜK’e çağrıda bulundu
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı geçtiğimiz gün bir TV kanalında yayınlanan ‘Güldür Güldür Show’ isimli programda sergilenen hoca tiplemesini eleştirerek RTÜK’e çağrıda bulundu. Karadaşlı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"TOPLUMU KAMPLAŞTIRICI ÜSLÜP KİMSEYE FAYDA GETİRMEZ"

"Yapılan programların çeşitli amaçları vardır. Bazıları insanları mutlu etmek, güldürmek veya neşelendirmek için yapılır. Bu programlar yapılırken; film, dizi veya şov programı adı altında hangisi olursa olsun, toplumumuzun hassasiyetleri unutulmamalıdır. Yapılan işlerde, sadece reyting veya alkış uğruna her şey yapılabilir anlayışından vaz geçilmelidir. Değerlerimizi küçük düşürücü veya bilinçaltında şüphe uyandırıcı yaklaşımlar asla kabul edilemez. Toplumu kamplaştırıcı üslup kimseye fayda getirmez."

"KABUL EDİLEMEZ"

"Hele hele toplumu din konusunda aydınlatmak gibi, özel ve önemli bir görev icra eden din görevlisini ve temizliğin sembolü olan giydiği cübbe ve sarığını, şov malzemesi yapmanın iyi niyetle bağdaşır yönü yoktur. Geçtiğimiz zamanlarda; “Show TV’de “Güldür Güldür Show” adı ile yayınlanan 208. programındaki sözde hoca tiplemesi ve sözleri asla ve asla kabul edilemez bir durumdur."

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Bir din görevlisini özel kıyafetiyle birlikte, alay edilerek temsil edilmesine vesile olan, oyuncusundan, yönetmenine ve yayınlayan kanalına kadar hepsinin, din görevlilerimiz başta olmak üzere kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz. Bundan böyle daha dikkatli, ölçülü, saygılı ve toplumumuzun değerlerini incitici söz ve davranışlardan kaçınılmasını bir kez daha hatırlatıyoruz."

"RTÜK'Ü GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

"Bununla ilgili de, RTÜK başta olmak üzere bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz. Diyanet görevlilerimizi ve duyarlı bütün vatandaşlarımızı da RTÜK başta olmak üzere, ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmalarını bekliyoruz. Bu arada, toplumumuzun hassasiyetlerine duyarlı, işini güzel ve faydalı yapan bütün oyuncu, yönetmen ve kanallara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkes saygılı ve ölçülü olmalıdır ki, huzur, mutluluk ve esenlik olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Yorumlar

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Sadece Vatandaş - din görevlisi kardeşim,kutsal olan dinmi? din adamımı? din adamı olarak günde 1 saat çalıştığınız için boş işlerle uğraşıyorsunuz.diyanet işlerinin faiz işletim hesapları ve ev kredisi faizi konusundaki fetvaları konusundada gazeteye demeç verseydinizde bizde size din görevlisi yerine imam diyebilseydik.önce siz Allah cc.emirlerini halka dosdoğru anlatın.dilsiz şeytan olmayın.

Yanıtla . 8Beğen . 10Beğenme 10 Mart 15:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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