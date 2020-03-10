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‘Kadınlar Günü’ için yelken açtılar

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Yelken İl Temsilciliği ve Karamürsel Yelken Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yelken yarışları düzenlendi
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Karamürsel Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu 2020 sezonunda açılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki yelken yarışlarıyla yapıldı. Lazer 4.7 ve Optimist kategorilerinde sporcular mücadele etti. Karamürsel’de, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Dünya Kadınlar Günü Kupası Yelken yarışları ilimiz kulüpleri Şişecam Yelken Kulübü, Derince Yelken Kulübü, Gölcük Yelken Kulübü, Bayramoğlu Yelken Kulübü, İzmit Yelken Kulübü, Kaytazdere Yelken Kulübü ve Karamürsel Yelken Kulüpleri katıldı. müsabakalarda 15 hakem görev aldı.

AYDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Karamürsel Yelken Kulübü Başkanı Özen Aydoğan “Yelken sporumuza güç veren değerli kadın arkadaşlarım ve çok sevgili kız sporcularımız, emeğimizle ulaşacağımız çağdaş, adil, ilkeli, barış ve huzur dolu yarınlarda hep birlikte çalışmak, üretmek ve hizmet edebilmek dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlara mutluluk getirsin” dedi.

Optimist Genel:

1) Duru Demirdalmış (İzmit Yelken Kulübü)

2) Timoffey Eren Emsen (Şişecam Çayırova Yelken)

3) Can Er (İzmit Yelken Kulübü)

4) Alperen Ağma (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

5) Şerif Ahmet Darısapı (Karamürsel Yelken Kulübü)

Optimist Kızlar:

1) Duru Demirdalmış (İzmit yelken Kulübü)

2) Ela Tırpancı (İzmit yelken Kulübü)

3) Eda Özel (Şişecam Çayırova yelken Kulübü)

Optimist Junior:

1) Çağan Çoruhe (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2) Demir Özbal (İzmit Yelken Kulübü)

3) Damla Öztürk (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

4) Uluç Kadak (Gölcük Yelken Kulübü)

5) Deniz Göke (Bayramoğlu Yelken Kulübü)

Optimist Junior Kız:

1) Damla Öztürk (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2) Deniz Göke (Bayramoğlu Yelken Kulübü)

Dün 14:25 TSİ - Spor

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