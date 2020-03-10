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Dün 14:29 TSİ- Spor G: Dün 14:30 TSİ

Krosçular Türkiye ikincisi oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi odu.
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Atletizmde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, geçen hafta Balıkesir’de gerçekleşen Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda hem bireysel hem de takım halinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi odu. Darıca Belediyesi sporcusu Ömer Amaçtan bireyselde ikinci olurken takım sıralamasında da Darıca Belediyesi Fenerbahçe’nin ardından ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başarılı sporcuları tebrik ederek “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına destek vermeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Atletizm takımımızın Türkiye ikincisi olması bizleri gururlandırdı. Kulüp Başkanımız Hüsamettin Ergül nezdinde antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Darıca’da daha fazla gencimizin sporla tanışması için canla başla çalışacağız. Farklı branşlarda da takımlarımızı oluşturarak sporcu yetiştireceğiz” diye konuştu.

 

Dün 14:29 TSİ - Spor

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