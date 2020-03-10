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U-19’a çok yazık oldu

İlimizi TFF Elit B Ligi’nde temsil eden Kocaelispor U-19 takımı, İstanbul Erokspor’u konuk etti. İki takımın da Elit A’ya çıkma mücadelesi verdiği 6 puan değerindeki maç 1-1 sona erdi.

Erdem ÖVÜÇ
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İlimizi TFF Elit B Ligi’nde temsil eden Kocaelispor U-19 takımı, İstanbul Erokspor’u konuk etti. İki takımın da Elit A’ya çıkma mücadelesi verdiği 6 puan değerindeki maç 1-1 sona erdi. Özellikle son bölümde net goller kaçıran gençler adeta yıkılırken, 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi

MAÇ GOLLE BAŞLADILAR…

Yeşil Siyahlılar maça hızlı başladı ve henüz 3. dakikada ağları havalandırdı. İsa’nın pasında Emir Can Yusuf yakın mesafeden attığı golle Kocaelispor’u öne geçirdi. Kocaelispor’un gençleri ilk 15 dakikada 3 kez gole çok yaklaşsa da ikinci golü bulamadı. Erok adına da 30’dan sonra 2 önemli tehlikeyi her geçen gün performansı artan kaleci Doğukan Kaya savuşturdu.

ÇOK YAKLAŞTILAR, AMA ?..

İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. Kocaelispor yarı sahasında daha fazla futbolcu ile bulunmaya çalışan ve Halit Üçkaleler’in çalıştırdığı Erokspor’da İdris, üst üste iki hatayı iyi değerlendirdi ve Doğukan’ın solunda topu ağlara gönderdi. Son 15 dakika içinde de Kocaelispor tek kale top oynadı. Akıl almaz goller kaçıran Yeşil Siyahlılar bir türlü öne geçemedi ve çok yaklaştığı 3 puanı elde edemedi.

KOCAELİSPOR U-19: 1-EROKSPOR U-19: 1

STAT: Vinsan

HAKEMLER: Sait Tuzcu***, Keremşah Balbay***, Yusuf Öztürk***

KOCAELİSPOR U-19: Doğukan***, Oktay****, Abdullah Berk***, Erol***, Ahmet***, İsa****, Yıldıray** (Dk. 46 Ömer Faruk**) Emircan***, Yunus*** (Dk. 75 Mert*) Mehmet Celil*** (Dk. 80 Serhat*) Kerem**** (Dk. 80 Furkan*)

EROKSPOR U-19: Ege Baran***, Barış***, Celal***, Bilal Can***, Alper***, Emirhan***, Korhan***, Alper Onur** (Dk. 46 Mehmet Eren**) İsmet Can***, Serhat*** (Dk. 46 Mehmet**),  İdris*** (Dk. 89 Kadir?)

GOLLER: Dk. 3: Emir Can (Kocaelispor) Dk. 73 İdris (Erokspor)

Dün 14:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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